UEFA Süper Kupa'da Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla karşı karşıya geldi. Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Manchester City, penaltıları 5-4 kazanarak kupayı müzesine götürdü.Sevilla, 25. dakikada öne geçti. Bu dakikada ceza sahasına gelen topa iyi yükselen Youssef En Nesyri, takımını 1-0 öne geçirdi.İlk yarıda başka gol olmadı ve Sevilla soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.Manchester City, 63'te eşitliği yakaladı. Pep Guardiola'nın ekibinde Cole Palmer skoru eşitledi.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele penaltı atışlarına gitti.Penaltılarda rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayan Manchester City, kupayı müzesine götürdü.Manchester City'de Haaland, Alvarez, Kovacic, Grealish, Walker; Sevilla'da Ocampos, Rafa Mir, Rakitic, Montiel penaltıları golle sonuçlandırdı. İspanya temsilcisinde Gudelj'in penaltısı direkten döndü ve rakibini 5-4 mağlup eden Manchester City, kupanın sahibi oldu.Barcelona ve Bayern Münih'i çalıştırdığı dönemde Süper Kupa'yı kazanan İspanyol teknik adam Pep Guardiola, aynı başarıyı bu turnuvada ilk kez boy gösteren Manchester City ile de tekrarladı. Daha önce bir kez bu kupayı kazanan Sevilla ise altıncı kez kaybetti.Georgios KaraiskakisFrançois Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)Ederson, Walker, Akanji, Gvardiol, Ake, Kovacic, Rodri, Palmer (Dk. 85 Alvarez), Grealish, Foden, HaalandBounou, Jesus Navas (Dk. 83 Montiel), Bade, Gudelj, Acuna, Jordan, Rakitic, Ocampos, Lamela (Dk. 90+3. dakika Suso), Oliver Torres (Dk. 74 Juanlu), En-Nesyri (Dk. 90+3. dakika Rafa Mir)Dk. 25 En-Nesyri (Sevilla), Dk. 63 Palmer (Manchester City)Dk. 33 Bade, Dk. 62 Lamela, Dk. 90 Juanlu (Sevilla)