UEFA Süper Kupa biletleri satışa çıktı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 24 Eylül'de oynanacak UEFA 2020 Süper Kupa'nın biletleri satışa sunuldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
UEFA Süper Kupa biletleri satışa çıktı
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07 Eylül 2020 19:31
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 24 Eylül'de oynanacak UEFA 2020 Süper Kupa'nın biletleri satışa sunuldu.

UEFA'dan yapılan açıklamada Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla arasındaki Süper Kupa'nın biletlerinin satışa sunulduğu, "uefa.com/tickets" internet sitesi üzerinden alınabileceği duyuruldu.

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı stadın yüzde 30 kapasitesinde bilet satılacağı belirtildi.

Budapeşte'deki Puskas Arena'da 24 Eylül Perşembe günü oynanacak maçın biletleri, 3 farklı kategoride 50 ile 120 avro arasında fiyata satılacak.



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