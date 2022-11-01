UEFA'dan yeni Ivan Bebek kararı

UEFA, Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynayacağı mücadele hakkında yeni bir karara imza attı.



Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçının dördüncü hakemi Ivan Bebek değiştirildi. UEFA'nın aldığı karara göre Ivan Bebek'in yerine Marin Vidulin görev yapacak.



NE OLMUŞTU?



Ivan Bebek'in 2014-15 sezonunda yönettiği Braga maçında Fenerbahçe karşılaşmayı 8 kişi tamamlamış ve rakibine 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. Mücadelede Mehmet Topal, Alper Potuk ve Volkan Şen kırmızı kart görmüştü.



Daha önceden Ivan Bebek'e tepkili olan Fenerbahçe taraftarları, Dinamo Kiev maçına atanmasının ardından sosyal medyada yoğun bir tepki daha göstermişti.



Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 23:00'da oynanacak.



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