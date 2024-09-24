UEFA'nın kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu heyecanı, çarşamba oynanacak maçlarla başlayacak.



Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere 3 takımın mücadele edeceği Avrupa Ligi'nin lig aşamasında Hollanda'dan 3, Almanya, Belçika, Çekya, Fransa, İngiltere, İspanya, İsveç, İtalya, Portekiz ve Yunanistan'dan ikişer, Azerbaycan, Bulgaristan, Danimarka, Macaristan, İsrail, Letonya, Norveç, Romanya, İskoçya ve Ukrayna'dan birer takım yer alacak.



Format değişikliğine gidilen organizasyonda 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.



Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra ligde Hollanda'dan Ajax, AZ Alkmaar, Twente, Almanya'dan Eintracht Frankfurt, Hoffenheim, Belçika'dan Anderlecht, Union Saint-Gilloise, Çekya'dan Slavia Prag, Viktoria Plzen, Fransa'dan Nice, Olimpik Lyon, İngiltere'den Manchester United, Tottenham, İspanya'dan Athletic Bilbao, Real Sociedad, İsveç'ten Elfsborg, Malmö, İtalya'dan Lazio, Roma, Portekiz'den Braga, Porto, Yunanistan'dan Olympiakos, PAOK, Azerbaycan'dan Karabağ, Bulgaristan'dan Ludogorets, Danimarka'dan Midtjylland, Macaristan'dan Ferencvaros, İsrail'den Maccabi Tel-Aviv, Letonya'dan RFS, Norveç'ten Bodo/Glimt, Romanya'dan FCSB, İskoçya'dan Rangers ve Ukrayna'dan Dinamo Kiev mücadele verecek.



MAÇ TAKVİMİ



İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.



Ligde maç takvimi şöyle:



1. maçlar: 25-26 Eylül



2. maçlar: 3 Ekim



3. maçlar: 24 Ekim



4. maçlar: 7 Kasım



5. maçlar: 28 Kasım



6. maçlar: 12 Aralık



7. maçlar: 23 Ocak 2025



8. maçlar: 30 Ocak 2025



Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025



Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025



Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025



Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025



Final: 21 Mayıs 2025



SEVİLLA 7 ŞAMPİYONLUKLA EN BAŞARILI TAKIM



Avrupa'nın kulüpler bazındaki ikinci organizasyonunda bugüne kadar 30 ekip, kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.



1955'te Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başlanan, 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alan ve 2009-2010 sezonundan bu yana UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlenen kupada geride kalan 53 sezonda en çok şampiyonluğu 7 kezle Sevilla elde etti.



İspanya ekibi Sevilla, 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 ve 2023 olmak üzere çıktığı 7 finalde de galip geldi.



Inter, Liverpool, Juventus ve Atletico Madrid üçer, Borussia Mönchengladbach, Tottenham, Feyenoord, Eintracht Frankfurt, Göteborg, Real Madrid, Parma, Porto ve Chelsea ikişer, Anderlecht, Bayer Leverkusen, Ajax, Manchester United, PSV, Ipswich Town, Napoli, Bayern Münih, Schalke 04, Galatasaray, Valencia, CSKA Moskova, Zenit, Shakhtar Donetsk, Villarreal ve Atalanta birer kez kupayı kazandı.



Avrupa Ligi'ni şimdiye kadar en çok İspanya takımları kazandı. İspanya ekiplerinin 14 kez kazandığı turnuvada İtalyanlar 10, İngilizler 9, Almanlar 7, Hollanda takımları 4, Portekiz, Rusya ve İsveç temsilcileri ikişer, Belçika, Ukrayna ve Türk takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.



GALATASARAY TARİHE GEÇTİ



UEFA Kupası'nı kazanan tek Türk kulübü Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.



Kupaya maç kaybetmeden uzanan sarı-kırmızılılar, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki finalde, İngiltere'nin Arsenal takımına penaltılar sonucu 4-1 üstünlük sağlayarak büyük bir başarıya imza attı.



EN GOLCÜ LARSSON



Eski İsveçli futbolcu Henrik Larsson, eleme karşılaşmaları da hesaba katıldığında 40 golle Avrupa Ligi'nde en skorer oyuncu ünvanını elinde bulunduruyor.



En golcüler sıralamasında Larsson'u Pierre-Emerick Aubameyang (37), Klaas-Jan Huntelaar (34), Alfredo Morelos (32), Radamel Falcao (31) ve Aritz Aduriz (31) takip ediyor.



Turnuvada en çok maça çıkanlar listesinde ise 96 karşılaşmayla İtalyan Giuseppe Bergomi zirvede yer alıyor. Bergomi'nin ardından Frank Rost 90 ve Rui Patricio 88 maçla sıralanıyor.



SPORTİNG LİZBON İMZASI



Portekiz ekibi Sporting Lizbon, Avrupa Ligi organizasyonunda "en"lere imzasını attı.



Bugüne kadar organizasyona Hollanda temsilcisi Ajax ile 29'ar kez katılma başarısı gösteren Sporting Lizbon, 203 karşılaşmayla en çok maça çıkan ve 320 ile en çok gol atan takım olarak dikkati çekiyor.







