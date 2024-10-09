Türkiye U19 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleleri ilk maçında Cebelitarık ile karşı karşıya geldi.Milliler, rakibini 7-0'lık skorla mağlup etti.



Ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Yusuf Akçiçek, 24 ve 48'de Yalın Dilek, 37'de İsak Vural, 46 ve 55'te Gökdeniz Gürpüz ve 69'da Arda Usluoğlu attı.



Bu sonucun ardından U19 Milli Takım, gruba 3 puanla başladı. Cebelitarık ilk maçta puan alamadı.



Milli takım, bir sonraki maçta Malta ile karşılaşacak. Cebelitarık, Polonya ile puan mücadelesi verecek.



