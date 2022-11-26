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U18 Milli Takım, Özbekistan'ı 3-0 geçti

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, özel maçta Özbekistan'ı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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U18 Milli Takım, Özbekistan'ı 3-0 geçti
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26 Kasım 2022 19:28
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Özbekistan'ı 3-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada milli takımın gollerini 18. dakikada Hasan Berat Kayalı, 28. dakikada Diren Dağdeviren ve 68. dakikada Baran Ali Gezek kaydetti.

Ay-yıldızlılar, Özbekistan ile 28 Kasım Pazartesi günü bir hazırlık maçı daha oynayacak.

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