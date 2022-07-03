Tyler Dorsey, karar aşamasında

Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Nando De Colo'nun takımdan ayrılmasının ardından gard transferinden bir numaralı hedef olarak Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Tyler Dorsey'i belirlemişti.



Sportando'nun haberine göre; Fenerbahçe Beko'nun 2 yıl için 3 milyon dolar önerdiği öne sürülen Tyler Dorsey'in, normal şartlarda kulübü Olympiakos ile sözleşme uzatmaya sıcak baktığı ancak Yunanistan Milli Takımı'nın da başantrenörü olan Dimitris Itoudis'in Fenerbahçe Beko'nun başına gelmesinin ardından iki kulüp arasında kararsızlık yaşadığı belirtildi.



Olympiakos'un da kadrosunda tutmak için yoğun uğraş verdiği Tyler Dorsey'e yaptığı teklifi yıllık 950 bin eurodan 1.1 milyon euroya yükselttiği ve oyuncunun önümüzdeki günlerde kararını vereceği ifade edildi.



Tyler Dorsey geçtiğimiz sezon Olympiakos formasıyla 12.8 sayı, 2.3 ribaunt ve 2.0 asist ortalamaları yakaladı.





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