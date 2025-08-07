07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
19:00
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
19:30
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
19:30
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
19:00
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
20:00
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Tuttur'dan 66 Bin TL hediye

Süper Lig geri döndü! Bültende 6'da 6a yap, Tuttur'da 66.000 TL hediye fırsatını yakala!

07 Ağustos 2025 13:02
Tuttur'dan 66 Bin TL hediye






Süper Lig'de 2025-2026 sezonu başlıyor, Tuttur'da haftalık bahis yarışmaları devam ediyor!

Kampanya döneminde oynanacak olan 6 adet Süper Lig karşılaşmasının tamamını minimum 1.66 ve üzeri orandan kuponuna ekle, kuponun kazanırsa 66.000 TL'lik hediye havuzundan payını al!

Örnek 1: 10 kullanıcı, kampanya döneminde oynanacak olan 6 adet Süper Lig karşılaşmasının tamamını minimum 1.66 ve üzeri orandan kuponuna ekler ve kuponu kazanırsa, kullanıcı başına 66.000 TL ÷ 10 = 6.600 TL hediye dağıtılacaktır.


Örnek 2: 5 kullanıcı, kampanya döneminde oynanacak olan 6 adet Süper Lig karşılaşmasının tamamını minimum 1.66 ve üzeri orandan kuponuna ekler ve kuponu kazanırsa, kullanıcı başına 66.000 TL ÷ 5 = 13.200 TL hediye dağıtılacaktır.

Örnek 3: Kullanıcılar, kampanya döneminde oynanacak olan 6 adet Süper Lig karşılaşmasının tamamını minimum 1.66 ve üzeri orandan kuponuna ekler ve kupon içerisinde kaybeden seçim olursa, kampanyadan hediye kazanamaz.

Örnek 4: Kampanya döneminde kullanıcılar kampanya döneminde oynanacak olan 6 adet Süper Lig karşılaşmasının tamamını minimum 1.66 ve üzeri orandan kuponuna ekler ancak kuponu yapmadan önce kampanyalar alanında ilgili kampanyadaki "Kampanyaya katıl" butonuna tıklamazsa, kampanyadan hediye kazanamaz.

TUTTUR'DAN 66 BİN TL HEDİYE İÇİN TIKLA!



