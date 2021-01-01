Turner, 'daha çok fırsat' istiyor!: "Bir rol adamından fazlasıyım..."

Indiana Pacers pivotu Myles Turner, Indiana'nın hücumunda merkezi bir rolü hak ettiğine inandığını söyledi.



Turner, The Athletic'ten Jared Weiss'e takımdaki mevcut durumu hakkında şunları söyledi:



"Burada kaliteli bir rol adamından fazlası olarak görülmediğim oldukça açık ve ben şahsen daha fazla fırsat arıyorum. Burada bana verilen rolü oynamak ve bu roldeki verimimi maksimuma çıkarmak adına gerçekten çok çalışıyorum. Son iki, üç sezondur bunu deniyorum.



Benden yapmamı istedikleri şeyleri yapabileceğimi gösterdim ve bence artık hepsini bir araya getirerek, köşede üçlük atmak için top bekleyen biri olmak yerine, hücum tarafında daha fazla öne çıkan bir oyuncu olma zamanımın geldiğini düşünüyorum."



Turner, yedi yıl önceki çaylak sezonundan bu yana maç başına en düşük (8.8) şut denemesi ile oynuyor. Pacers baş antrenörü Rick Carlisle, Turner ve diğer koçlarla yaptığı son görüşmede, 25 yaşındaki oyuncunun çembere devrildiği süreçte kendisine daha fazla fırsat yaratmaya çalışacaklarını söylemişti.



