Eski NBA oyuncusu Evan Turner, Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın Milwaukee Bucks forveti Khris Middleton ile aynı kademede olduğunu söyledi.



Butler, playoff döneminde performansını kayda değer şekilde yükseltmesinden dolayı geçmişte birçok NBA yıldızıyla karşılaştırılmıştı.



Fakat Turner, Butler'ın "Middleton ayarında" bir oyuncu olduğunu iddia etti:



"Khris Middleton - Jimmy Butler tartışması başlatmaya kalksam, milletin tepesi atar. Çünkü bu, ilgili taraflar için aslında gerçekçi bir tartışma."



Middleton Milwaukee'nin 2 numaralı hücum opsiyonuyken, Butler ise Heat'in en iyi oyuncusu konumunda olarak görülüyor. Butler kariyerinde beş kez savunma beşlerine seçilirken, Middleton bu kadroların hiçbirine seçilememişti.



Butler altı kez All-Star seçilmiş, Middleton ise bu başarıya üç kez ulaşmıştı. Heat yıldızının ayrıca sürekli olarak playofflarda daha üst düzey performans gösterdiği ve Middleton'ın zaman zaman bu dönemlerde istikrarsız kaldığı biliniyor.



