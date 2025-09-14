Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 4. ayağı Kocaeli'de yapıldı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Kocaeli'de tamamlandı.Körfez Yarış Pisti'nde dün antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan şampiyonanın 4. ayağı bugün sona erdi.Yarışlarda, "süpermoto open", "süpermoto s3", "süpermoto 85 cc" ve "süpermoto 65 cc", "50 cc" ve "50 cc mini" kategorilerinde 46 sporcu mücadele etti.Yarışları Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü ve Bahattin Sofuoğlu da takip etti.Süpermoto open kategorisinde Adem Işık, süpermoto S3'te İbrahim Taşhan, 85 cc'de Çağatay Çoklar, 65 cc'de Poyraz Bor, 50 cc'de Zayn Sofuoğlu, 50 cc miniklerde Rüzgar Ceyhan birinci oldu.Dereceye giren sporculara ödüllerini, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Alparslan Arslan ve federasyon yetkilileri verdi.