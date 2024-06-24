Türkiye'nin olimpiyatlardaki 'lokomotif' branşı güreş

Türkiye, olimpiyat oyunları tarihinde en fazla madalyayı güreş branşında kazandı.



AA'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi Türk sporcuların olimpiyatlarda madalya kazandığı branşlarla ilgili hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde güreşe yer verildi.



Türkiye'nin olimpiyatlarda 41 altın, 27 gümüş ve 36 bronz olmak üzere 104 madalyası bulunuyor. Bu 104 madalyanın 66'sını elde eden milli güreşçiler, Türkiye'nin olimpiyatlardaki "madalya deposu" oldu.



Milli güreşçiler, olimpiyatlarda 29 altın, 18 gümüş ve 19 bronz madalya alma başarısı gösterdi.



"İlk" olimpiyat madalyaları



Türkiye'nin oyunlardaki ilk madalyalarını, Berlin 1936 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçiler Yaşar Erkan ve Ahmet Kireççi elde etti.



Berlin 1936'da şampiyonluğa ulaşan Yaşar Erkan, Türkiye'ye olimpiyatlarda ilk altın madalyayı kazandıran sporcu olarak tarihe geçti. Aynı olimpiyatlarda bronz madalya alan Ahmet Kireççi de adını "ilk"ler arasına yazdırdı.



Üç milli güreşçiden çifte şampiyonluk



Olimpiyatlarda 3 milli güreşçi, ikişer kez olimpiyat şampiyonluğu sevinci yaşadı.



Mustafa Dağıstanlı ile Mithat Bayrak 1956 ve 1960, Hamza Yerlikaya da 1996 ve 2000 olimpiyatlarında altın madalya kazandı.



Olimpiyatların üç madalyalı güreşçileri



Güreşte Hamit Kaplan ve Rıza Kayaalp'ın ise üçer olimpiyat madalyası bulunuyor.



Melbourne 1956'da şampiyon olan Hamit Kaplan, Roma 1960'da gümüş, Tokyo 1964'te bronz madalya elde etti.



Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Rıza Kayaalp, Rio 2016'dan gümüş, Londro 2012 ve Tokyo 2020'den bronz madalyayla döndü.



Olimpiyatlara 5. kez katılacak Rıza, kariyerindeki tek eksik olan olimpiyat şampiyonluğuna Paris'te ulaşmaya çalışacak.



Yasemin Tokyo'da tarihe geçti



Tokyo 2020'de üçüncü olan Yasemin Adar Yiğit, olimpiyatlarda madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi ünvanını aldı.



Paris 2024'te güreş branşında Türkiye'nin en önemli madalya umutları; Yasemin, Rıza ve Rio 2016'da şampiyonluk yaşayan Taha Akgül olacak.



En başarılı olimpiyatlar



Milli güreşçiler, oyunlar tarihinde en fazla madalyayı Londra 1948'de kazandı. Ay-yıldızlılar, İngiltere'den 6 altın, 4 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 11 madalyayla ayrıldı.



Milliler, en fazla altın madalyaya ise Roma 1960'da ulaştı. Türkiye'nin en fazla şampiyon çıkardığı organizasyonda 7 altın madalya kazanan milli güreşçiler, 2 de gümüş madalya elde etti.



Olimpiyat oyunları tarihinde madalya alan milli güreşçiler şöyle:



Berlin 1936 (1 altın, 1 bronz)



Altın: Yaşar Erkan



Bronz: Ahmet Kireççi



Londra 1948 (6 altın, 4 gümüş, 1 bronz)



Altın: Celal Atik, Gazanfer Bilge, Mehmet Oktav, Ahmet Kireççi, Nasuh Akar, Yaşar Doğu



Gümüş: Adil Candemir, Halit Balamir, Kenan Olcay, Muhlis Tayfur



Bronz: Halil Kaya



Helsinki 1952 (2 altın, 1 bronz)



Altın: Bayram Şit, Hasan Gemici



Bronz: Adil Atan



Melbourne 1956 (3 altın, 2 gümüş, 2 bronz)



Altın: Hamit Kaplan, Mithat Bayrak, Mustafa Dağıstanlı



Gümüş: İbrahim Zengin, Rıza Doğan



Bronz: Dursun Ali Eğribaş, Hüseyin Akbaş



Roma 1960 (7 altın, 2 gümüş)



Altın: Ahmet Bilek, Hasan Güngör, İsmet Atlı, Mithat Bayrak, Mustafa Dağıstanlı, Müzahir Sille, Tevfik Kış



Gümüş: Hamit Kaplan, İsmail Ogan



Tokyo 1964 (2 altın, 3 gümüş, 1 bronz)



Altın: İsmail Ogan, Kazım Ayvaz



Gümüş: Ahmet Ayık, Hasan Güngör, Hüseyin Akbaş



Bronz: Hamit Kaplan



Mexico City 1968 (2 altın)



Altın: Ahmet Ayık, Mahmut Atalay



Münih 1972 (1 gümüş)



Gümüş: Vehbi Akdağ



Los Angeles 1984 (1 bronz)



Bronz: Ayhan Taşkın



Seul 1988 (1 gümüş)



Gümüş: Necmi Gençalp



Barcelona 1992 (1 altın, 2 gümüş, 1 bronz)



Altın: Mehmet Akif Pirim



Gümüş: Hakkı Başar, Kenan Şimşek



Bronz: Ali Kayalı



Atlanta 1996 (2 altın, 1 bronz)



Altın: Hamza Yerlikaya, Mahmut Demir



Bronz: Mehmet Akif Pirim



Sidney 2000 (1 altın, 1 bronz)



Altın: Hamza Yerlikaya



Bronz: Adem Bereket



Atina 2004 (1 gümüş, 2 bronz)



Gümüş: Şeref Eroğlu



Bronz: Aydın Polatçı, Mehmet Özal



Pekin 2008 (1 altın, 1 bronz)



Altın: Ramazan Şahin



Bronz: Nazmi Avluca



Londra 2012 (1 bronz)



Bronz: Rıza Kayaalp



Rio 2016 (1 altın, 2 gümüş, 2 bronz)



Altın: Taha Akgül



Gümüş: Rıza Kayaalp, Selim Yaşar



Bronz: Cenk İldem, Soner Demirtaş



Tokyo 2020 (3 bronz)



Bronz: Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Yasemin Adar Yiğit



