Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Kırşehir Belediyespor



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Redoks Darıca Gençlerbirliği



Denizlispor



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Gema Polimer Şile Yıldızspor



Serik Belediyespor



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Pazarspor



Amed Sportif Faaliyetler



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Tarsus İdman Yurdu



Anagold 24Erzincanspor



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52 Orduspor



Fraport TAV Antalyaspor



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Diyarbekirspor



Yılport Samsunspor



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Karatay Termal 1922 Konyaspor



MKE Ankaragücü



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Somaspor



Royal Hastanesi Bandırmaspor



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Çankaya Futbol Kulübü



Ankaraspor



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İnegölspor



Adana Demirspor



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Niğde Anadolu Futbol Kulübü



Adanaspor



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Adıyaman Futbol Kulübü



Altınordu



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Büyükçekmece Tepecikspor



Turgutluspor



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Mardin 1969



TECO Karacabey Belediyespor



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Şanlıurfaspor



Sakaryaspor



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Karbel Karaköprü Belediyespor



Gençlerbirliği



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Pendikspor



Manisa Futbol Kulübü



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Fatsa Belediyespor



Yukatel Kayserispor



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Artvin Hopaspor



Balıkesirspor



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Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor



Bereket Sigorta Ümraniyespor



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Kahramanmaraşspor



Ankara Keçiörengücü



- Ağrı 1970 Akhisarspor



- Bergama Belediyespor Afjet Afyonspor



- Sivas Belediyespor Eskişehirspor



- Iğdır Futbol Kulübü Kırklarelispor



- Osmaniyespor Futbol Kulübü Silahtaroğlu Vanspor



- Zonguldak Kömürspor Menemenspor



- Karşıyaka Ankara Demirspor



- Yomraspor Bodrumspor



- Isparta 32 Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor



- Nazilli Belediyespor Hekimoğlu Trabzon



- Bitexen Düzcespor İstanbulspor



- Ergene Velimeşespor Kocaelispor



- An Zentrum Bayburt Özel İdarespor Çorum



- Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Uşakspor



- Nevşehir Belediyespor Bursaspor



- Ceyhanspor Beypiliç Boluspor



- Çarşambaspor Eyüpspor



- Bucaspor 1928 Etimesgut Belediyespor



- Kahta 02 Spor Altay



- Belediye Derincespor Sarıyer



- Edirnespor Tuzlaspor



- 68 Aksaray Belediyespor GZT Giresunspor (BAY)





Futbolda'nın 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra kulüp başkanları ile temsilcileri katıldı.Tek maç eleme usulüne göre 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde oynanacak 3. eleme turu eşleşmeleri şöyle: