Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ekim 2021 17:07
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra kulüp başkanları ile temsilcileri katıldı.

Tek maç eleme usulüne göre 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde oynanacak 3. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

  Kırşehir Belediyespor

 -

 Redoks Darıca Gençlerbirliği

      
  Denizlispor

 -

 Gema Polimer Şile Yıldızspor

      
  Serik Belediyespor

 -

 Pazarspor

      
  Amed Sportif Faaliyetler

 -

 Tarsus İdman Yurdu

      
  Anagold 24Erzincanspor

 -

 52 Orduspor

      
  Fraport TAV Antalyaspor

 -

 Diyarbekirspor

      
  Yılport Samsunspor

 -

 Karatay Termal 1922 Konyaspor

      
  MKE Ankaragücü

 -

 Somaspor

      
  Royal Hastanesi Bandırmaspor

 -

 Çankaya Futbol Kulübü

      
  Ankaraspor

 -

 İnegölspor

      
  Adana Demirspor

 -

 Niğde Anadolu Futbol Kulübü

      
  Adanaspor

 -

 Adıyaman Futbol Kulübü

      
  Altınordu

 -

 Büyükçekmece Tepecikspor

      
  Turgutluspor

 -

 Mardin 1969

      
  TECO Karacabey Belediyespor

 -

 Şanlıurfaspor

      
  Sakaryaspor

 -

 Karbel Karaköprü Belediyespor

      
  Gençlerbirliği

 -

 Pendikspor

      
  Manisa Futbol Kulübü

 -

 Fatsa Belediyespor

      
  Yukatel Kayserispor

 -

 Artvin Hopaspor

      
  Balıkesirspor

 -

 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor

      
  Bereket Sigorta Ümraniyespor

 -

 Kahramanmaraşspor

      
  Ankara Keçiörengücü

 - Ağrı 1970      
  Akhisarspor

 - Bergama Belediyespor      
  Afjet Afyonspor

 - Sivas Belediyespor      
  Eskişehirspor

 - Iğdır Futbol Kulübü      
  Kırklarelispor

 - Osmaniyespor Futbol Kulübü      
  Silahtaroğlu Vanspor

 - Zonguldak Kömürspor      
  Menemenspor

 - Karşıyaka      
  Ankara Demirspor

 - Yomraspor      
  Bodrumspor

 - Isparta 32 Spor      
  Büyükşehir Belediye Erzurumspor

 - Nazilli Belediyespor      
  Hekimoğlu Trabzon

 - Bitexen Düzcespor      
  İstanbulspor

 - Ergene Velimeşespor      
  Kocaelispor

 - An Zentrum Bayburt Özel İdarespor      
  Çorum

 - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor      
  Uşakspor

 - Nevşehir Belediyespor      
  Bursaspor

 - Ceyhanspor      
  Beypiliç Boluspor

 - Çarşambaspor      
  Eyüpspor

 - Bucaspor 1928      
  Etimesgut Belediyespor

 - Kahta 02 Spor      
  Altay

 - Belediye Derincespor      
  Sarıyer

 - Edirnespor      
  Tuzlaspor

 - 68 Aksaray Belediyespor      
  GZT Giresunspor (BAY)

    

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.