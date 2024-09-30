Türkiye Drone Yarışı final müsabakalarıyla sona erdi

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı, İstanbul'da tamamlandı.Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Yedikule Hisarı'nda düzenlenen organizasyon, final müsabakalarıyla sona erdi.Erkeklerde Türk sporculardan Nazım Tüzün birinci, Alman sporcu Arvin Schröder ikinci, Atakan Mercimek üçüncü ve Çinli Youran Tian dördüncü sırayı aldı.Kadınlar kategorisinde de Sırp Natalia Astakhova birinciliği elde ederken, Türk sporculardan Dila Duru Beceren ikinci ve Elif Beyza Çınar üçüncü oldu.Junior kategorisi ise hava şartları sebebiyle koşulmadı.Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, bu tarz yarışlara daha fazla ev sahipliği yapmak istediklerini belirterek,ifadelerini kullandı.Yılmaz, organizasyonu başarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek,diye konuştu.Kategorisinde birinci olan Nazım Tüzün isedeğerlendirmesinde bulundu.Öte yandan 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda Anadolu Ajansı çalışanlarından, Türk Hava Sporları Federasyonuna bağlı hakem Musa Serdar Terzioğlu da görev aldı.