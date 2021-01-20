Galatasaraylı oyuncu Jesse Sekidika, sarı-kırmızılı takımdaki kariyerinde ilk golünü attı.
Geçen sezonun devre arasında kadroya katılan Nijeryalı oyuncu, 11. Süper Lig maçına çıktı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk kez bir maçta skoru değiştirmeyi başardı.
Sekidika, Türkiye Kupası'ndaki 4 müsabakada gol sevinci yaşayamadı.
- Türk Telekom Stadı'ndaki 500. gol Sekidika'dan
Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda resmi maçlardaki 500. golü Jesse Sekidika'dan geldi.
Sarı-kırmızılı takımın, Yukatel Denizlispor karşısındaki 6. golünü atan Sekidika, Türk Telekom Stadı'ndaki 500. golü de atan Galatasaraylı futbolcu olmayı başardı.
Geçen sezonun devre arasında kadroya katılan Nijeryalı oyuncu, 11. Süper Lig maçına çıktı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk kez bir maçta skoru değiştirmeyi başardı.
Sekidika, Türkiye Kupası'ndaki 4 müsabakada gol sevinci yaşayamadı.
- Türk Telekom Stadı'ndaki 500. gol Sekidika'dan
Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda resmi maçlardaki 500. golü Jesse Sekidika'dan geldi.
Sarı-kırmızılı takımın, Yukatel Denizlispor karşısındaki 6. golünü atan Sekidika, Türk Telekom Stadı'ndaki 500. golü de atan Galatasaraylı futbolcu olmayı başardı.