Türk takımı Alize Ocean Racing'den Transquadra'da tarihi başarı

Dünyanın en zorlu yelken yarışları arasında kabul edilen Transquadra'ya katılan ilk Türk takımı Alize Ocean Racing, ilk etabı ikinci sırada bitirdi.



Sinan Sümer ve Tolga Ekrem Pamir'in yer aldığı Alize Ocean Racing, 13 Ağustos'ta Marsilya Limanı'ndan başlayan yarışın başında zaman kaybetse de parkur boyunca yüksek tempoyla seyrederek tarihi bir başarı yakaladı.



Su üstünde rüzgarsızlıktan fırtınaya kadar her şartlarda yarışa devam eden, uykusuzlukla mücadele eden yarış ekibi, 10 gün içerisinde Madeira'ya ulaştı ve ilk etabı ikinci sırada bitiren tekne oldu.



- "Çok mutlu ve gururluyuz"



Alize Ocean Racing üyeleri Tolga Ekrem Pamir ve Sinan Sümer, yarışın ardından yaptıkları açıklamada, "Aldığımız sonuçtan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Bu tip yarışlara katılmak bile bir gurur kaynağı iken ilk etabı ikinci sırada bitiren tekne olmak muazzam bir başarı oldu. Destek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu sonuç, yarışın ikinci etabı için bize büyük bir motivasyon kaynağı olacak." ifadelerini kullandı.



Transquadra ikinci etabı, 29 Ocak-19 Şubat 2022 tarihleri arasında Madeira-Martinik arasında koşulacak.



