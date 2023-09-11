Türk karatecilerden İrlanda'da iki madalya

İrlanda'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig müsabakalarının son etabında Türk sporcular birer gümüş ve bronz madalya kazandı.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Dublin'de tamamlanan organizasyonda Türkiye'yi 9 kadın ve 7 erkek sporcu temsil etti.
Organizasyonda kadınlar kumite 61 kiloda Fatma Naz Yenen gümüş alırken, erkekler katada ise Enes Özdemir ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Dublin'de tamamlanan organizasyonda Türkiye'yi 9 kadın ve 7 erkek sporcu temsil etti.
Organizasyonda kadınlar kumite 61 kiloda Fatma Naz Yenen gümüş alırken, erkekler katada ise Enes Özdemir ise bronz madalyanın sahibi oldu.