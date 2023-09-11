Türk karatecilerden İrlanda'da iki madalya

İrlanda'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig müsabakalarının son etabında Türk sporcular birer gümüş ve bronz madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk karatecilerden İrlanda'da iki madalya
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11 Eylül 2023 13:39
İrlanda'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig müsabakalarının son etabında Türk sporcular birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Dublin'de tamamlanan organizasyonda Türkiye'yi 9 kadın ve 7 erkek sporcu temsil etti.

Organizasyonda kadınlar kumite 61 kiloda Fatma Naz Yenen gümüş alırken, erkekler katada ise Enes Özdemir ise bronz madalyanın sahibi oldu.

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