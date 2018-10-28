Tugay Kerimoğlu: 'Tarık'ın yerinde ben olsam...'

'da kadro dışı olan ancak takımdan ayrılmaya da sıcak bakmayanile ilgili konuştu.beIN Sports'ta değerlendirmelerde bulunan Tugay, "" ifadelerini kullandı.27 yaşındaki Tarık Çamdal, 4 yıllık Galatasaray kariyerinde 42 maça çıktı ve henüz skor katkısında bulunamadı.Galatasaray'dan yıllık 1,605 milyon euro garanti ücret alan Tarık Çamdal, yaz aylarında gelen teklifleri ücretini beğenmediği gerekçesiyle kabul etmedi.