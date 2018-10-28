Tugay Kerimoğlu: 'Tarık'ın yerinde ben olsam...'

Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'da kadro dışı olan ancak takımdan ayrılmaya da sıcak bakmayan Tarık Çamdal ile ilgili konuştu.
beIN Sports'ta değerlendirmelerde bulunan Tugay, "Tarık'ın yerinde olsam Galatasaray'ın bu durumunda beni kontratımı feshedin, ben gidip bir yerde oynayayım derim. Ben olarak olaya böyle bakarım, Tarık'ın bakış açısı farklı olabilir" ifadelerini kullandı.
27 yaşındaki Tarık Çamdal, 4 yıllık Galatasaray kariyerinde 42 maça çıktı ve henüz skor katkısında bulunamadı.
Galatasaray'dan yıllık 1,605 milyon euro garanti ücret alan Tarık Çamdal, yaz aylarında gelen teklifleri ücretini beğenmediği gerekçesiyle kabul etmedi.
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beIN Sports'ta değerlendirmelerde bulunan Tugay, "Tarık'ın yerinde olsam Galatasaray'ın bu durumunda beni kontratımı feshedin, ben gidip bir yerde oynayayım derim. Ben olarak olaya böyle bakarım, Tarık'ın bakış açısı farklı olabilir" ifadelerini kullandı.
27 yaşındaki Tarık Çamdal, 4 yıllık Galatasaray kariyerinde 42 maça çıktı ve henüz skor katkısında bulunamadı.
Galatasaray'dan yıllık 1,605 milyon euro garanti ücret alan Tarık Çamdal, yaz aylarında gelen teklifleri ücretini beğenmediği gerekçesiyle kabul etmedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın