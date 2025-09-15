Tudor'dan Kenan Yıldız ve Del Piero kıyaslamasına tepki

Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, Borussia Dortmund maçı öncesi Kenan Yıldız'la ilgili yapılan Del Piero benzetmelerine tepki gösterdi.

15 Eylül 2025 19:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Tudor'dan Kenan Yıldız ve Del Piero kıyaslamasına tepki
İtalya Serie A'da Inter karşısında son dakikalarda gelen galibiyetin ardından Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Borussia Dortmund ile oynayacağı zorlu mücadeleye hazırlanıyor.
 
Teknik direktör Igor Tudor, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Kenan Yıldız hakkında konuştu.
 
KENAN VE DEL PIERO KIYASLAMASINA TEPKİ
 
Genç yıldız Kenan Yıldız hakkında gelen soruya ise Tudor, dikkat çekici bir yanıt verdi:
 
"Bu tür karşılaştırmaları siz yapıyorsunuz. Yıldız, Del Piero'yu düşünerek uyumuyor. Bu benzetmelerin bir faydası yok. Kendi yolunu çizmesi lazım. İlk 11'de başlayıp başlamayacağını ise yarın göreceğiz."
 
