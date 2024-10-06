Trendyol 1. Lig'de haftanın sonuçları

Trendyol 1. Lig'de 8. hafta mücadelesi 6 Ekim Pazar günü oynanan maçlarla tamamlandı.
İşte sonuçlar:
İşte sonuçlar:
Haftanın kapanış maçlarında Kocaelispor, Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-0 yenerken, Esenler Erokspor deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 mağlup etti.
Kocaelispor haftaya aynı puanla averajla gerisinde girdiği İstanbulspor'u yenerek puanını 16'ya yükseltti ve liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.
Sonuçlar
Ligde 8. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
Erzurumspor FK-Boluspor: 1-0
Ahlatcı Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0
Central Hospital Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor: 1-1
MKE Ankaragücü-Adanaspor: 0-0
Şanlıurfaspor-Yeni Malatyaspor: 3-0
Fatih Karagümrük-Sakaryaspor: 4-0
Ankara Keçiörengücü-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-1
Manisa FK-Gençlerbirliği: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor: 0-4
Uğur Okulları İstanbulspor-Kocaelispor: 0-3
Puan durumu
1. Lig'in 8. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
NOT: Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verildi.
9. hafta
Trendyol 1. Lig'de 9. haftanın programı şöyle:
18 Ekim Cuma:
20.00 Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Stat henüz belirsiz)
19 Ekim Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)
19.00 Kocaelispor-Central Hospital Ümraniyespor (Yıldız Entegre Kocaeli)
20 Ekim Pazar:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Erzurumspor (Pendik)
16.00 Boluspor-Ahlatcı Çorum FK (Bolu Atatürk)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK- Manisa FK (Iğdır Şehir)
19.00 Sakaryaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Stat henüz belirsiz)
21 Ekim Pazartesi:
20.00 Esenler Erokspor- Ankara Keçiörengücü (Stat henüz belirsiz)
Kocaelispor haftaya aynı puanla averajla gerisinde girdiği İstanbulspor'u yenerek puanını 16'ya yükseltti ve liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.
Sonuçlar
Ligde 8. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
Erzurumspor FK-Boluspor: 1-0
Ahlatcı Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0
Central Hospital Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor: 1-1
MKE Ankaragücü-Adanaspor: 0-0
Şanlıurfaspor-Yeni Malatyaspor: 3-0
Fatih Karagümrük-Sakaryaspor: 4-0
Ankara Keçiörengücü-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-1
Manisa FK-Gençlerbirliği: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor: 0-4
Uğur Okulları İstanbulspor-Kocaelispor: 0-3
Puan durumu
1. Lig'in 8. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KOCAELİSPOR
|8
|5
|1
|2
|11
|7
|4
|16
|2.FATİH KARAGÜMRÜK
|8
|4
|3
|1
|15
|9
|6
|15
|3.ERZURUMSPOR FK
|8
|5
|0
|3
|11
|6
|5
|15
|4.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|8
|4
|2
|2
|14
|9
|5
|14
|5.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR
|8
|4
|2
|2
|16
|12
|4
|14
|6.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
|8
|4
|1
|3
|11
|8
|3
|13
|7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|8
|3
|4
|1
|9
|6
|3
|13
|8.ESENLER EROKSPOR
|8
|4
|0
|4
|15
|10
|5
|12
|9.TEKSÜT BANDIRMA SPOR
|8
|3
|3
|2
|10
|8
|2
|12
|10.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|8
|3
|3
|2
|9
|8
|1
|12
|11.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|8
|3
|2
|3
|11
|7
|4
|11
|12.GENÇLERBİRLİĞİ
|8
|3
|2
|3
|6
|6
|0
|11
|13.AHLATCI ÇORUM FK
|8
|2
|4
|2
|9
|8
|1
|10
|14.MKE ANKARAGÜCÜ
|8
|3
|1
|4
|8
|9
|-1
|10
|15.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL
|8
|3
|1
|4
|11
|14
|-3
|10
|16.ŞANLIURFASPOR
|8
|3
|1
|4
|10
|13
|-3
|10
|17.BOLUSPOR
|8
|2
|3
|3
|8
|8
|0
|9
|18.SAKARYASPOR
|8
|1
|4
|3
|8
|13
|-5
|7
|19.ADANASPOR
|8
|1
|3
|4
|9
|19
|-10
|6
|20.YENİ MALATYASPOR
|8
|0
|0
|8
|4
|25
|-21
|-3
9. hafta
Trendyol 1. Lig'de 9. haftanın programı şöyle:
18 Ekim Cuma:
20.00 Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Stat henüz belirsiz)
19 Ekim Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)
19.00 Kocaelispor-Central Hospital Ümraniyespor (Yıldız Entegre Kocaeli)
20 Ekim Pazar:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Erzurumspor (Pendik)
16.00 Boluspor-Ahlatcı Çorum FK (Bolu Atatürk)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK- Manisa FK (Iğdır Şehir)
19.00 Sakaryaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Stat henüz belirsiz)
21 Ekim Pazartesi:
20.00 Esenler Erokspor- Ankara Keçiörengücü (Stat henüz belirsiz)