Trendyol 1. Lig'de haftanın sonuçları

Trendyol 1. Lig'de 8. hafta maçları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol 1. Lig'de haftanın sonuçları
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06 Ekim 2024 22:35
Trendyol 1. Lig'de 8. hafta mücadelesi 6 Ekim Pazar günü oynanan maçlarla tamamlandı.

İşte sonuçlar:
Haftanın kapanış maçlarında Kocaelispor, Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-0 yenerken, Esenler Erokspor deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 mağlup etti.

Kocaelispor haftaya aynı puanla averajla gerisinde girdiği İstanbulspor'u yenerek puanını 16'ya yükseltti ve liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

Sonuçlar

Ligde 8. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Erzurumspor FK-Boluspor: 1-0

Ahlatcı Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0

Central Hospital Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor: 1-1

MKE Ankaragücü-Adanaspor: 0-0

Şanlıurfaspor-Yeni Malatyaspor: 3-0

Fatih Karagümrük-Sakaryaspor: 4-0

Ankara Keçiörengücü-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-1

Manisa FK-Gençlerbirliği: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor: 0-4

Uğur Okulları İstanbulspor-Kocaelispor: 0-3

Puan durumu

1. Lig'in 8. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

  O G B M A Y AV P
1.KOCAELİSPOR 8 5 1 2 11 7 4 16
2.FATİH KARAGÜMRÜK 8 4 3 1 15 9 6 15
3.ERZURUMSPOR FK 8 5 0 3 11 6 5 15
4.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 8 4 2 2 14 9 5 14
5.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 8 4 2 2 16 12 4 14
6.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 8 4 1 3 11 8 3 13
7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 8 3 4 1 9 6 3 13
8.ESENLER EROKSPOR 8 4 0 4 15 10 5 12
9.TEKSÜT BANDIRMA SPOR 8 3 3 2 10 8 2 12
10.AMED SPORTİF FAALİYETLER 8 3 3 2 9 8 1 12
11.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 8 3 2 3 11 7 4 11
12.GENÇLERBİRLİĞİ 8 3 2 3 6 6 0 11
13.AHLATCI ÇORUM FK 8 2 4 2 9 8 1 10
14.MKE ANKARAGÜCÜ 8 3 1 4 8 9 -1 10
15.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 8 3 1 4 11 14 -3 10
16.ŞANLIURFASPOR 8 3 1 4 10 13 -3 10
17.BOLUSPOR 8 2 3 3 8 8 0 9
18.SAKARYASPOR 8 1 4 3 8 13 -5 7
19.ADANASPOR 8 1 3 4 9 19 -10 6
20.YENİ MALATYASPOR 8 0 0 8 4 25 -21 -3
NOT: Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verildi.

9. hafta

Trendyol 1. Lig'de 9. haftanın programı şöyle:

18 Ekim Cuma:

20.00 Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Stat henüz belirsiz)

19 Ekim Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)

19.00 Kocaelispor-Central Hospital Ümraniyespor (Yıldız Entegre Kocaeli)

20 Ekim Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Erzurumspor (Pendik)

16.00 Boluspor-Ahlatcı Çorum FK (Bolu Atatürk)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK- Manisa FK (Iğdır Şehir)

19.00 Sakaryaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Stat henüz belirsiz)

21 Ekim Pazartesi:

20.00 Esenler Erokspor- Ankara Keçiörengücü (Stat henüz belirsiz)



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