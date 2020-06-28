Trabzonspor'un transfer hedefi; Marcelo

7 milyon Euro'ya gitmişti

Fırtına'nın hedefindeki oyunculardan biri de Marcelo. Beşiktaş'ın eski stoperi, 2017'de 7 milyon Euro karşılığında Fransız ekibine gitmişti. Lyon'da daha önce taraftarlar ile karşı karşıya gelen ve bu süreçte Başkan ile arası açılan 33 yaşındaki Marcelo, 1 sene sözleşmesi olmasına rağmen yaz döneminde ayrılmayı planlıyor. Trabzonspor Yönetimi, bonservis konusunun çözülmesi halinde Marcelo için daha somut hamleler yapacak.

Şampiyonlar Ligi faktörü

Devre arasında kadrosuna Da Costa ve Messias gibi iki stoper kazandırmasına rağmen savunmaya liderlik edebilecek bir ismin boşluğunu hisseden Bordo-Mavililer, bu eksiği Marcelo ile kapatma fikrinde. Ancak listede başka alternatiflerin de bulunduğu öğrenildi. Bu transferde, muhtemel şampiyonluk durumu ve CAS'tan gelecek habere göre Şampiyonlar Ligi yolunun açılması da kilit rol oynayacak.

Bu sezon 29 maç oynadı

Pandemi nedeniyle tatil edilen Fransa Ligi'nde Marcelo bu sezon 17 maça çıktı. Diğer kulvarlarda ise 12 karşılaşmada görev yaptı.

MARCELO'NUN KÜNYESİ

Adı: Marcelo Guedes

Doğum Tarihi: 20.05.1987

Doğum Yeri: Sao Vicente

Ülkesi: Brezilya

Yaşı: 33

Boy: 1.91

Ayak: Sağ

Mevki: Stoper

Kulübü: Lyon

Kontrat: 30.06.2021

Oynadığı takımlar: Santos, Wisla Krakow, PSV, Hannover, Beşiktaş

İki kulvarda şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. Avrupa'da pek çok oyuncu için nabız yoklayan Bordo-Mavililer'in radarında, Beşiktaş'ın eski stoperi Marcelo'nun da olduğu öğrenildi. Sezon sonunda Lyon'dan ayrılmak isteyen ve özellikle Fransız ekibinin başkanı ile arası açık olan 33 yaşındaki yıldızın şartları araştırılıyor. Trabzonspor'un hedefi, yeni sezon öncesi takıma mutlaka lider bir stoper kazandırmak.

Pandemi nedeniyle lige verilen ara döneminde transfer çalışmalarına start veren Trabzonspor, ilk olarak Balıkesirspor'un genç oyuncuları Anıl Başaran ve Aly Malle ile söz kesti. Devamında Altınordu'nun 19 yaşındaki kalecisi Taha Tepe için anlaşma sağlanırken, Avrupa'da da temaslar sürüyor. Oldukça geniş bir liste üzerinden yürüyen Bordo-Mavililer, radarındaki oyuncular için nabız yokluyor. Futbolcuların ekonomik beklentileri, sözleşme durumu gibi pek çok kriteri araştıran Trabzonspor, önemli isimleri en uygun şartlarda kadrosuna katmak amacında.