Trabzonspor'da yerli harekatı!

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı dönemiyle beraber yepyeni bir sayfa açıldı. Göztepe'ye karşı gelen 1-0'lık galibiyetle Avcı yönetimindeki çıkışını sürdüren bordo-mavililerde bir yandan kadro çalışmaları da devam ediyor.Teknik patron Avcı'nın isteği doğrultusunda kadrodaki yerli kalitesini artırma planları ön plana çıktı. Gençlerbirliği'nden de Berat Özdemir transferi bu duruma en somut örnek oldu. Ayrıca tecrübeli çalıştırıcı göreve geldiğinden beri özellikle ilk 11'de yerli isimlere ağırlık vermeye başladı. Gelecek sezonla beraber yabancı sayısındaki düşüş nedeniyle şimdiden hazırlıklarını sıklaştıran Abdullah Avcı, herhangi bir bocalama yaşamak istemiyor.Orta sahaya takviye edilen 22 yaşındaki Berat'la rahatlayan bordo-mavililerde, ilk 11'de yerli bir iskelet kuruluyor. Berat'ı direkt ilk 11'e monte edecek olan Avcı, geldiği günden bu yana sağ bekte oynattığı Serkan Asan, orta sahada 10 numara konumunda Abdülkadir Ömür, orta sahanın merkezinde Abdülkadir Parmak ve takımın kaptanı kaleci Uğurcan Çakır ile en az 5 yerli futbolcu kullanacak.