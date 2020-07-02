Trabzonspor'da, Galatasaray öncesi 3 isim takımdan ayrı çalıştı

Trabzonspor, Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken 3 isim takımdan ayrı çalıştı.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Trabzonspor'da, Galatasaray öncesi 3 isim takımdan ayrı çalıştı
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02 Temmuz 2020 20:17
Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili oyuncular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı çalıştı.

Antrenmanda oyuncuların, pas çalışmasının ardından taktik antrenman gerçekleştirdiği belirtildi.

Sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak, Caleb Ekuban ve  Anthony Nwakaeme'nin takımdan ayrı koşu yaptıkları öğrenildi.

Trabzonspor, yarın (3 Temmuz) gerçekleştirilecek antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. 



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