Trabzonspor'da Beşiktaş öncesi Burak Yılmaz şoku

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku yaşanıyor.Karşılaşmanın 90+5. dakikasında rakibiyle girdiği hava topu mücadelesinin ardından hakem Burak Yılmaz'ın faul yaptığını tespit etti. Hakem Serkan Çınar bu pozisyonda Burak Yılmaz'a bir de sarı kart çıkardı.Sarı kart sınırında olan Burak Yılmaz, bu kartla cezalı duruma düştü. Trabzonspor'un golcü oyuncusu cezalı duruma düştüğü için Spor Toto Süper Lig'de gelecke hafta Beşiktaş ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.