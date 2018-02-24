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Trabzonspor'da Beşiktaş öncesi Burak Yılmaz şoku

Aytemiz Alanyaspor maçının son dakikasında sarı kart gören Burak Yılmaz cezalı duruma düştü ve gelecek hafta Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

Kaynak: Sporx.com
Trabzonspor'da Beşiktaş öncesi Burak Yılmaz şoku
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24 Şubat 2018 21:04
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku yaşanıyor.

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında rakibiyle girdiği hava topu mücadelesinin ardından hakem Burak Yılmaz'ın faul yaptığını tespit etti. Hakem Serkan Çınar bu pozisyonda Burak Yılmaz'a bir de sarı kart çıkardı.

Sarı kart sınırında olan Burak Yılmaz, bu kartla cezalı duruma düştü. Trabzonspor'un golcü oyuncusu cezalı duruma düştüğü için Spor Toto Süper Lig'de gelecke hafta Beşiktaş ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.



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