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Trabzonspor, yeni sezon öncesi Erzurum'da kamp yapacak

Trabzonspor 2025-2026 sezonu için kamp yerini belirledi. Bordo mavililer 12 Temmuz'da Trabzon'da tamamlanacak ilk kampın ardınan sezon öncesi kampı için Erzurum'a geçecek.

calendar 02 Haziran 2025 14:24 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2025 14:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, yeni sezon öncesi Erzurum'da kamp yapacak
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Trabzonspor, yeni sezon öncesi Erzurum'da kamp gerçekleştirecek.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, takımın yeni sezon öncesi 30 Haziran Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak çalışmalara başlayacağı, kampın Trabzon etabının 12 Temmuz Cumartesi günü tamamlanacağı belirtildi.

Karadeniz ekibinin iki günlük iznin ardından 15 Temmuz Salı günü Erzurum'a gideceği ve 27 Temmuz Pazar gününe kadar yeni sezon hazırlıklarını burada gerçekleştireceği kaydedildi.

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