Trabzonspor'un eski yıldızı Onazi'nin macerası 1 ay sürdü!

İtalya Serie D ekibi Acireale, yalnızca bir ay önce kadrosuna kattığı Ogenyi Onazi ile yollarını ayırdı.



23 Temmuz'da Acireale'ye imza atan 32 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu, kulüple olan birlikteliğini erken sonlandırdı. Resmi ayrılık açıklamasının kısa süre içinde yapılması bekleniyor.



KARİYERİ

Onazi, kariyerine Lazio altyapısında başladı ve 2012'de Serie A'da sahne aldı. 2013'te Lazio'nun İtalya Kupası'nı kazanan kadrosunda yer aldıktan sonra 4 sezon boyunca başkent ekibinde forma giydi.Daha sonra yoluna Trabzonspor ile devam eden Nijeryalı futbolcu, Danimarka, Litvanya, Suudi Arabistan'ın yanı sıra Serie D'de Casertana ve Avezzano formaları da giydi.Onazi, Nijerya Milli Takımı'nın da önemli bir parçası oldu. 2013'te Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı ve 2014 Dünya Kupası'nda Brezilya'da mücadele etti. Toplamda 50'nin üzerinde milli maça çıktı.