02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
22:00
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
1-011'
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
22:00
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
0-010'
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
0-011'
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
1-011'
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
1-011'
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
0-011'
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
0-010'
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
22:00
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
0-011'
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
22:00
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
22:00
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
22:00
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
22:00
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
22:00
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
0-010'
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
22:00
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
0-011'
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
22:00
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
22:00
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
22:00
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
22:00
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
22:00
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
22:00
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
22:00
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
22:00
02 Ekim
Roma-Lille
0-110'
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
0-011'
02 Ekim
Celtic-Braga
0-011'
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
0-09'
02 Ekim
FCSB-Young Boys
0-111'
02 Ekim
Bologna-Freiburg
0-011'
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
22:00

Trabzonspor'un eski yıldızı Onazi'nin macerası 1 ay sürdü!

Trabzonspor'un eski futbolcusu Ogenyi Onazi'nin Acireale macerası 1 ay sürdü.

Trabzonspor'un eski yıldızı Onazi'nin macerası 1 ay sürdü!
İtalya Serie D ekibi Acireale, yalnızca bir ay önce kadrosuna kattığı Ogenyi Onazi ile yollarını ayırdı.

23 Temmuz'da Acireale'ye imza atan 32 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu, kulüple olan birlikteliğini erken sonlandırdı. Resmi ayrılık açıklamasının kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

KARİYERİ



Onazi, kariyerine Lazio altyapısında başladı ve 2012'de Serie A'da sahne aldı. 2013'te Lazio'nun İtalya Kupası'nı kazanan kadrosunda yer aldıktan sonra 4 sezon boyunca başkent ekibinde forma giydi.

Daha sonra yoluna Trabzonspor ile devam eden Nijeryalı futbolcu, Danimarka, Litvanya, Suudi Arabistan'ın yanı sıra Serie D'de Casertana ve Avezzano formaları da giydi.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Onazi, Nijerya Milli Takımı'nın da önemli bir parçası oldu. 2013'te Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı ve 2014 Dünya Kupası'nda Brezilya'da mücadele etti. Toplamda 50'nin üzerinde milli maça çıktı.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.