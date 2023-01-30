Trabzonspor'un 7 milyon euroluk hesabı

Maaş bütçesini 41 milyon Euro'dan 39 milyon Euro seviyesine çeken Trabzonspor Yönetimi, ara dönemde bu rakamı 30-32 milyon Euro'lara indirmek istiyor.



Transferin bitmesine 10 gün kalırken, Enis Bardhi ve Djaniny'ye hafta içinde resmi teklif gelmesi bekleniyor. Her iki futbolcuyla da pek çok kulüp ilgilenirken, Bordo Mavililer'in hedefi, satıştan en az 6-7 milyon Euro kazanmak.



Öte yandan kiralık olarak da en az 3 ismin gönderilmesi planlanıyor.





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