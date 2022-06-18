Trabzonspor, Umut Bozok'u çağırdı!

Önümüzdeki sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, transferde durmak bilmiyor... Üst üste 4 transferi açıklayan bordo mavililer, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Fırtına, yapılan transferlerin ardından yeni isimler için harekete geçti.
UMUT BOZOK HAMLESİ
Transfere hızlı giren son şampiyon Trabzonspor, Larsen, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'tan sonra gözünü Süper Lig gol kralı Umut Bozok'a dikti.
Geçen sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren milli futbolcunun kulübü Lorient ile anlaşan bordo-mavililer, oyuncuyu da görüşmek için İstanbul'a çağırdı. Ancak Umut ile ilgilenen tek kulüp Trabzonspor değil.
G.SARAY'DA İSTİYOR AMA...
Trabzonspor'un yanı sıra Galatasaray da oyuncuyu istiyor. Trabzonspor ise Umut'u ikna etmek için gelecek sezonun planlamasında verecekleri önemli rolle transferi bitirmeyi düşünüyor.
Süper Lig'de 38 maçta attığı 20 golle kral olan Umut Bozok, 9 da asist yaparak göz dolduran bir performans sergilemişti.
UMUT BOZOK HAMLESİ
Transfere hızlı giren son şampiyon Trabzonspor, Larsen, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'tan sonra gözünü Süper Lig gol kralı Umut Bozok'a dikti.
Geçen sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren milli futbolcunun kulübü Lorient ile anlaşan bordo-mavililer, oyuncuyu da görüşmek için İstanbul'a çağırdı. Ancak Umut ile ilgilenen tek kulüp Trabzonspor değil.
G.SARAY'DA İSTİYOR AMA...
Trabzonspor'un yanı sıra Galatasaray da oyuncuyu istiyor. Trabzonspor ise Umut'u ikna etmek için gelecek sezonun planlamasında verecekleri önemli rolle transferi bitirmeyi düşünüyor.
Süper Lig'de 38 maçta attığı 20 golle kral olan Umut Bozok, 9 da asist yaparak göz dolduran bir performans sergilemişti.
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