Trabzonspor stoperde rotayı değiştirdi! İşte yeni isim

Trabzonspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına ve transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Stoper arayışı devam eden Bordo-mavililerde yeni bir isim gündeme geldi.
Trabzonspor'un stoper arayışı devam ediyor. Görüştüğü oyuncular ile yüksek maliyet sebebiyle anlaşamayan Bordo-mavililerde gündeme Maxwell Woledzi geldi.
Trabzonspor'un Ganalı oyuncu ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Norveç ekibi Fredrikstad takımında forma giyen Maxwell Woledzi, geçen sezon 17 maçta 1.420 dakika süre aldı.
Trabzonspor'un Woledzi dışında başka isimler ile de görüşmelerini sürdürdüğü öne sürüldü. [Karadeniz Gazete]
Trabzonspor'un stoper arayışı devam ediyor. Görüştüğü oyuncular ile yüksek maliyet sebebiyle anlaşamayan Bordo-mavililerde gündeme Maxwell Woledzi geldi.
Trabzonspor'un Ganalı oyuncu ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Norveç ekibi Fredrikstad takımında forma giyen Maxwell Woledzi, geçen sezon 17 maçta 1.420 dakika süre aldı.
Trabzonspor'un Woledzi dışında başka isimler ile de görüşmelerini sürdürdüğü öne sürüldü. [Karadeniz Gazete]
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