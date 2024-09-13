Trabzonspor, Şenol Güneş'e ödenecek rakamı açıkladı!

Trabzonspor, Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

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Trabzonspor, Şenol Güneş'e ödenecek rakamı açıkladı!
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13 Eylül 2024 11:56
Son güncelleme 13 Eylül 2024 12:00
Trabzonspor, Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

KAP'a yapılan bildiride deneyimli teknik adama yıllık 50 milyon TL ödeneceği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre;

Sayın Güneş'e;

2024-2025 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret,

2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir.

Opsiyon hakkının kullanılması halinde;

2026-2027 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir." 

 
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