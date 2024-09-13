Trabzonspor, Şenol Güneş'e ödenecek rakamı açıkladı!

Trabzonspor, Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
KAP'a yapılan bildiride deneyimli teknik adama yıllık 50 milyon TL ödeneceği belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre;
Sayın Güneş'e;
2024-2025 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret,
2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir.
Opsiyon hakkının kullanılması halinde;
2026-2027 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir."
KAP'a yapılan bildiride deneyimli teknik adama yıllık 50 milyon TL ödeneceği belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre;
Sayın Güneş'e;
2024-2025 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret,
2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir.
Opsiyon hakkının kullanılması halinde;
2026-2027 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir."