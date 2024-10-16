Trabzonspor, savunma ve hücum çalıştı

Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, savunma ve hücum çalıştı
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16 Ekim 2024 19:34
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, 5'e 2 rondo çalışması yaptı. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla son buldu.

Karadeniz ekibi, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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