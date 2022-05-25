Trabzonspor - Nwakaeme: Kriz büyüyor!

Trabzonspor iç transferde, salı günü görüşme gerçekleştirilen Nwakaeme ile bir kez daha anlaşmaya varamadı.



Taraflar arasında yıllık ücret ve sözleşme süresi konusunda farklılıklar devam etti.



Bordo mavili kulüp Nwakaeme'ye Hamsik'e verilen en yüksek ücreti önerdi. Trabzonspor'un teklifi opsiyonlu olarak 2 yıl, Nwakaeme ise 3 yıllık kontrat istedi. Ayrıca Bordo-Mavililer, Nijeryalı oyuncuya 1.5 milyon Euro maaş + 500 bin Euro imza parası ve 500 bin Euro bonus önerdi.



Nwakaeme'nin beklentisi ise daha yüksek...



4 YILLIK BİRLİKTELİK



Romanya'nın Petrolul Ploiesti ve Üniversitatea Cluj, İsrail'in Hapoel Raanana ve Papoel Beer Sheva takımlarında forma giydikten sonra 2018 yılında Trabzonspor'a transfer olan Nwakaeme, bordo-mavili kulüpte 4. sezonunu tamamlıyor.



