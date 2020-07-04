Trabzonspor Messias için erken davrandı

Bordo-Mavililer, kontratı sona eren Messias için erken davrandı.
G.Saray'ın Onyekuru'yu elinden kaçırmasından önce 30 yaşındaki oyuncunun kulübü Cruzerio ile masaya oturan yönetim, kontratı 1 ay uzattı.
Manoel Messias, bu sezon Trabzonspor forması ile 1 maça çıkabildi. Brezilyalı stoper, Türkiye Kupası'nda deplasmandaki BB Erzurumspor maçında 90 dakika görev aldı.
G.Saray'ın Onyekuru'yu elinden kaçırmasından önce 30 yaşındaki oyuncunun kulübü Cruzerio ile masaya oturan yönetim, kontratı 1 ay uzattı.
Manoel Messias, bu sezon Trabzonspor forması ile 1 maça çıkabildi. Brezilyalı stoper, Türkiye Kupası'nda deplasmandaki BB Erzurumspor maçında 90 dakika görev aldı.