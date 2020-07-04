Trabzonspor Messias için erken davrandı

Trabzonspor, kontratı sona eren Messias için çabuk davrandı ve sözleşmeyi uzattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Trabzonspor Messias için erken davrandı
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04 Temmuz 2020 11:53
Bordo-Mavililer, kontratı sona eren Messias için erken davrandı.

G.Saray'ın Onyekuru'yu elinden kaçırmasından önce 30 yaşındaki oyuncunun kulübü Cruzerio ile masaya oturan yönetim, kontratı 1 ay uzattı.

Manoel Messias, bu sezon Trabzonspor forması ile 1 maça çıkabildi. Brezilyalı stoper, Türkiye Kupası'nda deplasmandaki BB Erzurumspor maçında 90 dakika görev aldı.



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