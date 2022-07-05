Trabzonspor için sürpriz: Kjaer

Türkiye Ligini tanıyan oyuncuları tercih eden Abdullah Avcı'nın önüne sürpriz bir isim geldi… Daha önce Fenerbahçe forması da giyen Simon Kjaer. Sezonu Milan'la şampiyona olarak tamamlayan Danimarkalı oyuncu yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzaktı. Sakatlığı iyileşen ve idmanlara başlayan Kjaer menajeri tarafından tecrübeli sağ stoper arayan bordo-mavililere önerildi.



Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Marlon ve Mbemba gibi isimlerle görüşmelerini sürdüren ancak ortaya çıkan abartılı rakamlar yüzünden eli kolu bağlı kalan Trabzonspor'da yönetimin hedefi daha fazla geç kalmadan stoper konusunda çözüme ulaşmak. Kjaer'in menajerinin anlaşmaları durumunda Milan'ın bonservis bedeli istemeyeceği bilgisi ise dikkat çekici. (Karadeniz Gazetesi)





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