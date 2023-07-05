Trabzonspor, Hırvatistan'daki yeni forvet hedefini belirledi!

Trabzonspor, ileri uca genç ve rotasyona katkı sağlayabilecek bir ismi gündemine aldı.
Buna göre Bordo-Mavililer, Sandro Kulenovic'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. 2 sezondur ülkesinin takımlarından Lokomativa'da kiralık olarak görev yapan 23 yaşındaki oyuncunun, 2 yıllık kontratı kaldı.
KOLAYLIK SAĞLANACAK
Kulüpten ayrılmaya sıcak bakan oyuncu için de Trabzonspor Yönetimi devreye girdi. Hırvat basınında yer alan haberlere göre Kulenovic, Bjelica ile çalışmak istiyor. 1.91 boyundaki pivot santrforun ise 2 milyon euro'nun altında bir bonservis bedeli ile takıma katılması düşünülüyor. Zagreb ekibinin de Kulenovic'e gelecek sezon planlamasında yer vermeyecek olması sebebiyle bu transferde Fırtına'ya kolaylık sağlanacağı edinilen bilgiler arasında yer aldı.
Buna göre Bordo-Mavililer, Sandro Kulenovic'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. 2 sezondur ülkesinin takımlarından Lokomativa'da kiralık olarak görev yapan 23 yaşındaki oyuncunun, 2 yıllık kontratı kaldı.
KOLAYLIK SAĞLANACAK
Kulüpten ayrılmaya sıcak bakan oyuncu için de Trabzonspor Yönetimi devreye girdi. Hırvat basınında yer alan haberlere göre Kulenovic, Bjelica ile çalışmak istiyor. 1.91 boyundaki pivot santrforun ise 2 milyon euro'nun altında bir bonservis bedeli ile takıma katılması düşünülüyor. Zagreb ekibinin de Kulenovic'e gelecek sezon planlamasında yer vermeyecek olması sebebiyle bu transferde Fırtına'ya kolaylık sağlanacağı edinilen bilgiler arasında yer aldı.