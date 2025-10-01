Trabzonspor, Güney Amerika'da yetenek peşinde

Bu sezon kadrosuna kattığı genç oyuncularla dikkat çeken Trabzonspor , gelecek planlaması doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bordo-mavililerin scout ekibi, futbolcu taramasına bu kez Güney Amerika kıtasında devam ediyor.

ŞİLİ'DE GENÇ YETENEK AVI

Kulübün scoutlarından Eren Mert ve Uğur Uzunali, Şili'de düzenlenen FIFA U20 Dünya Kupası'nı yerinde takip ediyor. Genç yeteneklerin boy gösterdiği turnuvada, Trabzonspor adına tribünde olan ikili, dikkat çeken oyuncularla ilgili detaylı analiz ve raporlama çalışmaları yürütüyor.

Eren Mert, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Brezilya'da kaldığımız bir haftadan sonra şimdi Uğur hocamla FIFA U20 Dünya Kupası için Şili'deyiz. İlk maç 2019 finalinin rövanşı Ukrayna-Güney Kore. Hemen ardından Paraguay-Panama... 10 gün buralardayız" ifadelerini kullandı.

TURNUVADA TÜRKİYE'DEN TEK TEMSİLCİ

Geleceğin yıldız adaylarının sahne aldığı organizasyonda, Türkiye'den yalnızca Trabzonspor'un yer alması dikkat çekiyor.

Trabzonspor scout ekibinin turnuva sonunda kulüp yönetimine detaylı bir oyuncu havuzu sunması bekleniyor.