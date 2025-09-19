19 Eylül
Trabzonspor, Gaziantep FK'yi konuk edecek

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında Cumartesi akşamı Gaziantep FK'yı konuk edecek. 10 puanla üst sıraları hedefleyen bordo-mavililerde önemli eksikler dikkat çekerken, 9 puanı bulunan Gaziantep temsilcisi ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Cumartesi günü Gaziantep FK'yı konuk edecek.
 
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
 
Ligde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan bordo-mavili takımın 10 puanı bulunuyor.
 
Süper Lig'de 3 galibiyet ve 2 mağlubiyeti olan Gaziantep FK ise 9 puana sahip.
 
Trabzonspor'da cezalı Okay Yokuşlu ve Oulai ile sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Cihan Çanak ve Bouchouari, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.
