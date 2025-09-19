Trabzonspor, Gaziantep FK'yi konuk edecek

Trabzonspor , Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Cumartesi günü Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan bordo-mavili takımın 10 puanı bulunuyor.

Süper Lig'de 3 galibiyet ve 2 mağlubiyeti olan Gaziantep FK ise 9 puana sahip.

Trabzonspor'da cezalı Okay Yokuşlu ve Oulai ile sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Cihan Çanak ve Bouchouari, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.