19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Trabzonspor fırtına gibi başladı!

Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek 2'de 2 yapan Trabzonspor, yerel gazetelerin manşetlerinde yer aldı.

calendar 19 Ağustos 2025 12:11 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2025 12:14
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor fırtına gibi başladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Bordo-mavililerin galibiyeti yerel gazetelerin manşetlerinde yer aldı.

Trabzonspor, Süper Lig 2025-26 sezonunda ilk deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Sezonun ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u mağlup ederek galibiyetle başlayan bordo-mavililer 2'nci hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı da mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Bu sezon oynadığı iki Süper Lig maçını da 1-0 kazanan Trabzonspor lig tarihinde 1981/82'nin ardından ikinci kez bir sezona ilk iki karşılaşmasını bu skorla kazanarak başlamış oldu. Bordo-mavililer ayrıca, Eylül 2021'den (1-0) bu yana ilk kez Kasımpaşa deplasmanında gol yemeden kazandı. Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de çektiği isabetli şutların tamamını gole çeviren tek takım olurken, iki isabetiyle de ağları havalandıran takım oldu. (Paul Onuachu-Kocaelispor, Felipe Augusto Kasımpaşa)


Bu sezonun ilk yarısında en az şut çekilen Süper Lig maçı olan Kasımpaşa (5) Trabzonspor (2), ilk 45 dakikasında isabetli şut kaydedilemeyen ilk karşılaşma oldu.

AUGUSTO SAHNEYE ÇIKTI

Trabzonspor'un Kasımpaşa karşısındaki tek golü, yeni transferi Felipe Augusto'dan geldi. Augusto'nun karşılaşmanın 75'inci dakikasında kaydettiği golle bordo mavili ekip, ilk deplasman galibiyetini almış oldu.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Taka: Augusto'dan sevgilerle

Günebakış: Trabzon'u Augusto uçurdu

Kuzey Ekspres: Tek atımlık Samba

Sonnokta: Fırtına seriye bağladı

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.