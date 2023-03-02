Trabzonspor'dan seçim kararı!

Trabzonspor, 18-19 Mart'ta Seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı alındığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzün 30. maddesine istinaden kulübümüzün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemle 18-19 Mart 2023 tarihlerinde "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon" adresinde saat 09.00'da yapılmasına,
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 25-26 Mart 2023 tarihlerinde "Hayri Gür Spor Salonu Trabzon" adresinde 09.00 – 16.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Ahmet Ağaoğlu, yönetimden bazı isimlerin 'Olağanüstü kongreye gidelim' önerisinin ardından, 'Yeterli 9 imzayı toplayın. Ben bırakıyorum. Herkesin önü açılsın' karşılığını vermişti.
Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın başkan adaylığı için çalışmalara başladığı öğrenildi.
Yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzün 30. maddesine istinaden kulübümüzün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemle 18-19 Mart 2023 tarihlerinde "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon" adresinde saat 09.00'da yapılmasına,
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 25-26 Mart 2023 tarihlerinde "Hayri Gür Spor Salonu Trabzon" adresinde 09.00 – 16.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Ahmet Ağaoğlu, yönetimden bazı isimlerin 'Olağanüstü kongreye gidelim' önerisinin ardından, 'Yeterli 9 imzayı toplayın. Ben bırakıyorum. Herkesin önü açılsın' karşılığını vermişti.
Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın başkan adaylığı için çalışmalara başladığı öğrenildi.
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