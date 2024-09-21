Trabzonspor'da, Şenol Güneş'ten sert uyarı!

Kayserispor karşısında çok kötü bir oyunla 2-0 geriye düşen ve 89'da Umut Bozok, 90 artı 8'de de Denswil'in attığı gollerle 1 puanı kurtaran

'da, teknik direktör

hem basın toplantısında hem de soyunma odasında sert sözler sarf etti. "Bu oyunu kabul etmem" diyen tecrübeli hocanın "Basit hatalar yapıyoruz, rakibi karşılamıyoruz, en kötüsü mücadele etmiyoruz. Futbol bu kadar yanlışı kaldırmaz. Bu oyun bize yakışmıyor. Toparlanacağız ama önce herkes kendine gelecek. Ne biz böyle bir takımız, ne de siz böyle oyuncularsınız. Savaşmamayı asla kabullenmem. Herkes nerede ve ne için oynadığının farkında olacak. Çok çalışacağız ve önce zihniyetimizi değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

'BU GRUBA GÜVENİYORUM'



Pazartesi günkü Gaziantep maçını işaret eden Şenol Güneş'in, "Kazanmak zorundayız fakat kazanmak kadar doğru oynamak, Trabzonspor gibi oynamak daha önemli. Herkes bu maçtan gereken dersi çıkartacak ve düzeltmek için sonuna kadar çaba gösterecek. Şunun farkında olalım; böyle devam edemeyiz. Bu oyuncu grubuna ve kalitesine güveniyorum" dediği öğrenildi.



10 SENE SONRA AYNI BAŞLANGIÇ



Son 5 sezondaki en kötü lig başlangıçlarından birine imza atan Trabzonspor'un, ilk 4 maçta 4 beraberliği bulunuyor. BordoMavililer en son 2014-2015'te benzer şekilde 4 beraberlikle lige girmişti. O sezon takımın başında Vahid Halilhodzic vardı. Teknik direktör Şenol Güneş ise 5. kez Trabzonspor'un başına geçerken, ilk kez ilk 2 maçında kazanamadı. Fırtına, kötü gidişatı pazartesi günü Gaziantep deplasmanında bitirmeye çalışacak.



Pazartesi günkü Gaziantep maçını işaret eden Şenol Güneş'in,dediği öğrenildi.Son 5 sezondaki en kötü lig başlangıçlarından birine imza atan Trabzonspor'un, ilk 4 maçta 4 beraberliği bulunuyor. BordoMavililer en son 2014-2015'te benzer şekilde 4 beraberlikle lige girmişti. O sezon takımın başında Vahid Halilhodzic vardı. Teknik direktör Şenol Güneş ise 5. kez Trabzonspor'un başına geçerken, ilk kez ilk 2 maçında kazanamadı. Fırtına, kötü gidişatı pazartesi günü Gaziantep deplasmanında bitirmeye çalışacak.