Trabzonspor'da Batista Mendy, Sevilla'da

Trabzonspor, Batista Mendy'nin Sevilla'ya satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

calendar 01 Eylül 2025 15:44 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2025 01:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Fransız orta sahası Batista Mendy'nin LaLiga takımlarından Sevilla'ya kiralandığını açıkladı.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Profesyonel futbolcumuz Batista Adelino Mendy'nin, Sevilla FC'ye satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Sevilla FC, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 250.000.-EUR ödeme yapacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Sevilla FC, Kulübümüze, 7.000.000.-EUR tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca Sevilla FC, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 250.000.-EUR ile satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %10'unu ödeyecektir.''

Trabzonspor'un iki yıl önce kadrosuna kattığı Mendy, bordo-mavili forma altında çıktığı 83 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

 

