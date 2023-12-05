Trabzonspor'da Bakasetas yolcu!

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor'da ara transfer döneminde teklif gelirse Anastasios Bakasetas satılacak, aksi takdirde sezon sonunda bedelsiz şekilde ayrılacak. Yönetim, Bakasetas'ı para kazandırmadan göndermek istemiyor. Öte yandan yıldız futbolcuya talip olan takım ortaya çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Bakasetas yolcu!
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05 Aralık 2023 12:27
Son güncelleme 05 Aralık 2023 12:34
Trabzonspor'da şampiyon kadrodan bir önemli halka daha eksiliyor... Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius, Marek Hamsik, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo ve Bruno Peres'in ardından Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas dönemi de bitiyor.

Sezon sonu kontratı sona erecek olan 30 yaşındaki yıldız, kendisine yapılan yeni sözleşme teklifini kabul etmedi. Başkan Ertuğrul Doğan da "2 kez teklifimiz oldu ama olumlu yaklaşım vermediği doğrudur. Bakasetas sevdiğimiz bir oyuncu. Yıllardır burada problemsiz yaşayan, önemli katkılar sağlayan, kendimizden gördüğümüz bir isim. Ancak en önemlisi; Trabzonspor'un çıkarları" sözleriyle durumu özetledi.

AEK YAKIN TAKİPTE

Daha önce Almanya ve İtalya'dan bazı kulüplerin ilgilendiği Bakasetas için eski takımı AEK'nın da devrede olduğu konuşuluyor. Trabzonspor, ara transferde iyi bir teklif gelirse Yunan yıldızı satmayı planlıyor. Aksi takdirde oyuncu sezon sonunda bedelsiz şekilde ayrılacak. Yönetim, Bakasetas'ı para kazandırmadan göndermek istemiyor.



TRABZONSPOR KARNESİ

2020-2021 sezonunun devre arasında 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Alanya'dan kadroya katılan Bakasetas, Bordo-Mavili formayla çıktığı 115 resmi maçta 31 gol atarken, 22 de asist yaptı.  

 
 

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