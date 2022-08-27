Trabzon'dan, motosiklet festivaline ev sahipliği

Trabzon'da ilk kez düzenlenen Rota 61 Motosiklet Festivali başladı.



Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Akçaabat Belediyesi ve ROTA 61 Trabzon Motosiklet Derneği tarafından organize edilen festivale Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 400 motosiklet tutkunu katıldı.



Akçaabat ilçesinin Yaylacık mevkisinde bir araya gelen katılımcılar, uzun kuyruk oluşturdukları motosikletleriyle şehir turu attı.



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de bir süre motosiklet kullandı.



Kros gösterilerinin yer aldığı festivalde konserler, yöresel halk oyunları gösterileri ve yarışmalar yapıldı.



Gösterileri izleyen Zorluoğlu ve Ekim, etkinlik alanındaki katılımcılarla sohbet etti.



Zorluoğlu, basın mensuplarına, Trabzon'un tarihinin en kalabalık dönemini yaşadığını, hem yurt içinden hem yurt dışından çok sayıda misafiri birkaç aydır kentte ağırladıklarını söyledi.



Caddelerin, sokakların, meydanların ve yaylaların çok hareketli olduğunu, ekonomik anlamda şehre katkı sağlayan turizm sezonu yaşandığını vurgulayan Zorluoğlu, "Bundan da son derece mutluyuz. Biz de Büyükşehir Belediyesi, Akçaabat Belediyesi ve diğer belediyelerimizle birlikte ilimizi ziyarete gelen misafirlerimize daha keyifli anlar yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çok farklı, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerle insanlarımızı eğlendirmeye, onları dinlendirmeye özel gayret gösteriyoruz." diye konuştu.



Zorluoğlu, festivale yoğun katılım olduğuna dikkati çekerek, etkinliği gelecek yıllarda daha da genişletmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.



Başkan Osman Nuri Ekim ise bu tür etkinliklerin ilçenin tanıtımı açısından önemli olduğunun altını çizdi.



Dernek başkanı Mikail Bağcı da etkinliğe yaklaşık 400 motosikletçinin katıldığını, yoldakilerin de katılımıyla sayının biraz daha artacağını aktardı.



Festival, çeşitli etkinliklerin ardından yarın sona erecek.





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