Tosun Paşa durmuyor!

Cuma günü başlayacak olan antrenmanlar öncesinde Cenk Tosun çalışmalarına ara vermiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Tosun Paşa durmuyor!
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18 Şubat 2021 13:15
G.Birliği deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş, bu haftayı bay geçmesi sebebiyle 11 günlük araya girerken, teknik direktör Yalçın da oyunculara 3 günlük izin vermişti.

Cuma günü başlayacak olan antrenmanlar öncesinde Cenk Tosun çalışmalarına ara vermiyor. Ara transfer döneminde takıma dahil olan Beşiktaş'ın eski yıldızı, çıktığı ilk lig maçında ağları 2 kez havalandırırken, takıma da büyük bir katkı sağlayacağının sinyallerini verdi.

Kondisyonu iyi durumda olmasına karşın 3 gün izni boş geçirmek istemeyen golcü oyuncu, özel programı dahilinde hazırlıklarını sürdürüyor.  



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