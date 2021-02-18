Tosun Paşa durmuyor!

G.Birliği deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş, bu haftayı bay geçmesi sebebiyle 11 günlük araya girerken, teknik direktör Yalçın da oyunculara 3 günlük izin vermişti.
Cuma günü başlayacak olan antrenmanlar öncesinde Cenk Tosun çalışmalarına ara vermiyor. Ara transfer döneminde takıma dahil olan Beşiktaş'ın eski yıldızı, çıktığı ilk lig maçında ağları 2 kez havalandırırken, takıma da büyük bir katkı sağlayacağının sinyallerini verdi.
Kondisyonu iyi durumda olmasına karşın 3 gün izni boş geçirmek istemeyen golcü oyuncu, özel programı dahilinde hazırlıklarını sürdürüyor.
Cuma günü başlayacak olan antrenmanlar öncesinde Cenk Tosun çalışmalarına ara vermiyor. Ara transfer döneminde takıma dahil olan Beşiktaş'ın eski yıldızı, çıktığı ilk lig maçında ağları 2 kez havalandırırken, takıma da büyük bir katkı sağlayacağının sinyallerini verdi.
Kondisyonu iyi durumda olmasına karşın 3 gün izni boş geçirmek istemeyen golcü oyuncu, özel programı dahilinde hazırlıklarını sürdürüyor.