Torino - Sassuolo maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında oynanması gereken Torino-Sassuolo maçı, ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs vakalarının çokluğu sebebiyle 17 Mart'a ertelendi.



İtalya Serie A Lig Yönetimi'nden yapılan açıklamada, 24. haftanın açılış maçı olan Torino-Sassuolo müsabakasının, 17 Mart Çarşamba gününe ertelendiği bildirildi.



Açıklamada, erteleme nedeni belirtilmezken, İtalyan basınındaki haberlere göre, Torino takımında 7'si oyuncu, 2'si teknik heyetten olmak üzere 9 kişide Kovid-19'un İngiltere'de görülen daha bulaşıcı türüne rastlandı.



Torino takımı, dün de artan vakalar sebebiyle antrenman yapamamıştı.



