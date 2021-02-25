Torino - Sassuolo maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Serie A'da Torino-Sassuolo maçı Kovid-19 nedeniyle ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Torino - Sassuolo maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
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25 Şubat 2021 18:35
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında oynanması gereken Torino-Sassuolo maçı, ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs vakalarının çokluğu sebebiyle 17 Mart'a ertelendi.

İtalya Serie A Lig Yönetimi'nden yapılan açıklamada, 24. haftanın açılış maçı olan Torino-Sassuolo müsabakasının, 17 Mart Çarşamba gününe ertelendiği bildirildi.

Açıklamada, erteleme nedeni belirtilmezken, İtalyan basınındaki haberlere göre, Torino takımında 7'si oyuncu, 2'si teknik heyetten olmak üzere 9 kişide Kovid-19'un İngiltere'de görülen daha bulaşıcı türüne rastlandı.

Torino takımı, dün de artan vakalar sebebiyle antrenman yapamamıştı.



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