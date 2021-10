Tokyo'da buruk sevinç yaşayan Rıza Kayaalp'in Paris 2024 planı hazır

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alarak buruk sevinç yaşayan milli güreşçi Rıza Kayaalp, olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmak için Paris 2024'ün planlamasını şimdiden yaptığını söyledi.



Kariyerinde 10 Avrupa ve 4 dünya şampiyonluğu bulunan, olimpiyatlarda iki bronz ve bir gümüş madalya kazanan Rıza Kayaalp, kızı Ay Vera ile Anadolu Ajansı'nı ziyaret etti.



Rıza, olimpiyat altın madalyası hayaliyle Tokyo'ya gittiğini belirterek, "Üçüncü madalyamızı aldık ama yine altın nasip olmadı. Hep şunu söylemişimdir; bu kadar şampiyonluklarının yanına bir olimpiyat altın madalyasını koymak nasip olur inşallah demişimdir. Ancak yine olmadı." dedi.



Tokyo Olimpiyatları'ndaki üçüncülüğünü "Buruk bir sevinç yaşadım." sözleriyle anlatan Rıza, "Sonuçta hedefime ulaşamamıştım ama yine de ülkeme madalya kazandırdım, destek olabildim. Hedefimden şu an kopmuş değilim. Bir sonraki olimpiyatlarda da denemek istiyorum. Onun için de gerekli planlamaları zaten yaptım." ifadelerini kullandı.



Artık belli bir yaşa geldiğini bunun için dinlenme ve çalışmanın dengesini iyi ayarlaması gerektiğinin altını çizen milli güreşçi, bazı şampiyonalara katılmayacağını kaydetti.



Rıza, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'na da bu nedenle katılmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Sonuçta 2024 hayalim varsa artık bu saatten sonra dinlenmem gerek. Olimpiyatlara daha çok önem vermem gerektiğini düşündüm. Olimpiyat hazırlığı gibi ağır, yoğun bir dönemden geçtik. Dünya Şampiyonası için hiç dinlenemeden çalışmak zorundaydım. Diğer arkadaşımın gitmesini, onun güreşmesini de istedim. Benim için daha iyi olacağını düşündüğüm için bu kararı aldım. Gitsem belki yeni bir şampiyonluk daha ülkeme yaşatabilirdim ama hedef olimpiyat olduğu için bunu es geçmem gerekiyordu."



Tamamen tek hedefine odaklandığını vurgulayan Rıza, "Sonuçta tek bir hedefim var; olimpiyat şampiyonluğu. Bu yüzden bu süreçteki Avrupa ve dünya şampiyonalarının bazılarından fedakarlık edebilirim. Dediğim gibi alamadığım bir altın madalya var ve onu almak için her şeyi yapmak istiyorum." değerlendirmesini yaptı.



"Artık son şansımı deneyeceğim"



"Dünyadan da Avrupa'dan da vazgeçebiliriz." şeklinde görüş belirten milli güreşçi, "Eğer vücudumun dinlenmesi gerekiyorsa, Avrupa ya da Dünya Şampiyonası'ndan fedakarlık edip, gitmeyerek vücudumu dinlendirebilirim. Çünkü benim için önemli olan tek şey artık olimpiyat şampiyonluğu. Artık son şansımı deneyeceğim." diye konuştu.



Uzun bir aradan sonra takımda yer almadığına işaret eden Rıza, şunları söyledi:



"Hem çok iyi dinleneceğiz hem de çok çalışacağız. Bunun ikisinin ayarlamasını daha iyi yapmam lazım. Gençken hiç ara vermiyordum. Şampiyonadan gelip bir hafta sonra tekrar çalışmaya başlıyorduk. O gençliğin vermiş olduğu bir durumdu ama şimdi bunun dengesini iyi ayarlamak gerekiyor. 2005'ten 2009'a kadar yıldızlar ve gençlerde, 2009'dan 2021'e kadar da büyüklerde aralıksız takıma giren bir sporcuyum. 32 yaş biraz erken olabilir ama inanılmaz derece yoğun bir dönem geçirdim. O yüzden bu Dünya Şampiyonası'nda bu kararı aldım. Avrupa ve dünya şampiyonalarının bazılarına gidip, bazılarına gitmeyeceğiz."



Rıza, olimpiyatların ardından çalışmalara yavaş yavaş başladığını belirterek, "Dinlenmemi yaptım, hafif hafif de çalışmalara başladım. Hatta biraz da artırdım diyebilirim. Son 1 haftadır düzenli çalışma içerisindeyim. 20 gün-bir ay iyi çalışarak gücümü tekrardan zirveye çıkarıp, sonra tekrar biraz dinleneceğim. Bu dengeyi korumak önemli ama hiçbir şey yapmadan 3-4 ay dinlenirsen o zaman inanılmaz geriye gidersin. O yüzden o dengeyi iyi ayarlamak gerekiyor." şeklinde konuştu.



"Rakiplerim çok sevinmişlerdir"



Oslo'daki Dünya Şampiyonası'na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Rıza, "Tabii ki madalya alabilecek arkadaşlarımız var. Takımda bir yenilik de var. Daha önce takıma giren 3-5 arkadaşımız şu an takımda değil. '3-4 madalya alırız' diye ümit ediyorum. Şampiyonluk gelir mi gelmez mi, bilemiyorum ama inşallah gelir. Madalya maçına çıkarlar. İnşallah şampiyonluk da bunun yanında gelir." görüşünü paylaştı.



Rıza, grekoromen stil 130 kiloda kendisi yerine Türkiye'yi temsil edecek Osman Yıldırım'ın madalya alacağına inandığını dile getirerek, "İnşallah şampiyon olur. Şampiyon olabilecek düzeyde. Benim kilomda madalyanın geleceğini düşünüyorum." dedi.



Dünya Şampiyonası'na katılmama kararını rakiplerinin nasıl karşıladığıyla ilgili soruya Rıza, "Bazı rakipler tabii çok sevinmişlerdir. Devamlı yendiğim ve şampiyon olabilecek düzeydeki rakipler var. Onlar gayet sevinçlidir diye düşünüyorum. Zaten olimpiyattan sonra bana 'gelecek misin' diye sordular. 'Yok gelmeyeceğim' dedim." yanıtını verdi.