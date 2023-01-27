TİESF Futbol Süper Lig final müsabakaları Şanlıurfa'da yapılacak

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Futbol Süper Lig final müsabakaları 13-22 Mart tarihlerinde Şanlıurfa'da yapılacak.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Futbol Süper Lig'de 2022 -2023 sezonunun play-off ve final müsabakalarıyla şöhretler karması maçına 13- 22 Mart tarihlerinde Şanlıurfa ev sahipliği gerçekleştirecek.



Organizasyon öncesi TİESF Başkanı Kerim Vural, Şanlıurfa Valisi Salih Ayan ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Mehmet Ulucan'ı ziyaret etti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TİESF Başkanı Kerim Vural, "Valiliğimiz, devletimizin her türlü desteği vereceğini iletti. Mutluluklarını paylaştılar. Destek ve misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.





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