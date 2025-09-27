Tiago Çukur: 'Pozitif konuşamıyorum'

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldu.
Mücadelenin ardından maçta 1 de golü bulunan Tiago Çukur konuştu.
Çukur'un açıklamaları şu şekilde:
"Pozitif konuşamıyorum çünkü bugün puan alamadık. Sonuna kadar savaştık. Maçın sonunda da 2 gol attık ama yetmedi. Daha az gol yememiz gerekiyor ve aynı sayıda gol atarsak daha çok puan elde edebiliriz. 4 hafta oldu hala puan kazanamıyoruz. Bazı durumları değiştirmemiz gerekiyor."
