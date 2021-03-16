Thomas Henry'nin hedefi Beşiktaş değil

Belçika'da Leuven formasıyla gol krallığına oynayan Fransız golcü Thomas Henry'den Beşiktaş iddialarına yanıt geldi.



26 yaşındaki Fransız oyuncu verdiği röportajda kariyer hedeflerini anlatırken kendisine teklif yaptığı bilinen Beşiktaş ihtimali ilgili de konuştu. Henry açıklamasında kariyerine Türkiye yerine 5 büyük Avrupa Ligi'ni tercih ettiğini söyleyerek, "Diğer ligler benim için daha öncelikli geliyor. Almanya, İngiltere, İtalya veya İspanya beni daha çok hayal ettiriyor. Ancak herkes yer yıl Avrupa kupalarında oynayan büyük bir kulüp olan Beşiktaş'ı bilir. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.



Henry, kulübü Leuven'in Leicester City'nin pilot takımı olduğunu ve bu nedenle Premier Lig'e geçişin kendisi açısından daha kolay olacağını söyleyerek, "Leicester oyunları genelde buraya kiralık olarak verir. Burası mini bir Leicester City diyebiliriz. İngiltere beni cezbediyor ancak oraya gidip gitmeyeceğim konusunda cevap vermek için erken" sözlerini kullandı.



Thomas Henry Belçika Ligi'nde Leuven formasıyla attığı 20 golle Avrupa Liglerinin en golcü Fransız oyuncusu konumunda.



