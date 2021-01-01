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Thomas, Brooklyn için kendinde fırsat görüyor!

Serbest oyuncu Isaiah Thomas, Brooklyn Nets'in James Harden takası sonrası, kendisi için bir fırsat gördüğünü söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Serbest oyuncu Isaiah Thomas, Brooklyn Nets'in James Harden takası sonrası, kendisi için bir fırsat gördüğünü söyledi.

31 yaşındaki oyuncu kısa süre önce bir podcastte, Harden takasıyla ilgili görüşlerini paylaştı:

"Takas konusunda hiç şaşırmadım. Çünkü bir önceki gece, maçtan sonraki konferansta, bu ilişkinin bittiği artık orada garantilenmişti. Takas için doğru durumu sağlayıp doğru adamları bulmak, sadece bir an meselesiydi.

Burası oyuncuların ligi ve Brooklyn de bir şekilde bu takası gerçekleştirerek, üç yetenekli, All-NBA, All-Star ve MVP oyuncuyu aynı takıma alabildi. Çılgın bir gündü, ama NBA böyle bir yer ve bu tarz bir hamlenin, benim gibi bir adama büyük olasılıkla nasıl imkanlar yaratacağını da asla bilemezsiniz."

Yahoo Sports'tan Chris Haynes, kısa süre önce Thomas'ın muhtemel geri dönüş konusunda birkaç NBA takımıyla temas halinde olduğunu bildirmişti.


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